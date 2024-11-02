В Омске продаются и сдаются в аренду плавательные центры

Омские предприниматели почему-то стали активно избавляться от бассейнового бизнеса. Сейчас на сайте бесплатных объявлений выставлено два подобных предложения.
Один из плавательных центров продается. Он расположен на левом берегу, в жилом доме по адресу улица 70 лет Октября в цокольном этаже. Как указано в объявлении, бассейн предназначен для детей. Площадь помещения составляет 163 кв. мeтpа, там сделан ремонт и установлено новое оборудование. Владелец готов с ним расстаться за 25 млн.
Второй объект расположен по улице Братской. Этот бизнес не продается, а сдается в аренду. Как указано в объявлении на сайте «Авито», помимо самого бассейна, там есть игровая зона, кабинет массажа и фитотерапии. Владелец бизнеса планирует получать за него 50 000 рублей в месяц.