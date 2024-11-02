В Омске продаются и сдаются в аренду плавательные центры

Второй объект расположен по улице Братской. Этот бизнес не продается, а сдается в аренду. Как указано в объявлении на сайте «Авито», помимо самого бассейна, там есть игровая зона, кабинет массажа и фитотерапии. Владелец бизнеса планирует получать за него 50 000 рублей в месяц.