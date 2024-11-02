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Часть раритетной неоновой вывески из Новосибирска подарили блогеру Артемию Лебедеву

Житель Новосибирска подарил блогеру Артемию Лебедеву часть раритетной неоновой вывески.

Источник: Соцсети

Новосибирский предприниматель Любим Любаев подарил блогеру Артемию Лебедеву часть советской неоновой вывески «Косметический кабинет». Раритетный объект, недавно восстановленный по инициативе Любаева, был установлен на фасаде здания на улице Советская, 7 в Новосибирске.

«Элемент вывески косметический кабинет я подарил Артемию Лебедеву!» — написал Любим Любаев в своем Telegram-канале «Визуальность».

Известно, что Любим Любаев активно занимается реставрацией старинных неоновых вывесок Новосибирска, возвращая городу уникальные элементы его архитектурного облика.

Напомним, что милую макаку продают в Новосибирске за 250 тыс. руб.

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