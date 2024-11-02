Часть раритетной неоновой вывески из Новосибирска подарили блогеру Артемию Лебедеву

Новосибирский предприниматель Любим Любаев подарил блогеру Артемию Лебедеву часть советской неоновой вывески «Косметический кабинет». Раритетный объект, недавно восстановленный по инициативе Любаева, был установлен на фасаде здания на улице Советская, 7 в Новосибирске.
«Элемент вывески косметический кабинет я подарил Артемию Лебедеву!» — написал Любим Любаев в своем Telegram-канале «Визуальность».
Известно, что Любим Любаев активно занимается реставрацией старинных неоновых вывесок Новосибирска, возвращая городу уникальные элементы его архитектурного облика.
Напомним, что милую макаку продают в Новосибирске за 250 тыс. руб.