Часть раритетной неоновой вывески из Новосибирска подарили блогеру Артемию Лебедеву

Новосибирский предприниматель Любим Любаев подарил блогеру Артемию Лебедеву часть советской неоновой вывески «Косметический кабинет». Раритетный объект, недавно восстановленный по инициативе Любаева, был установлен на фасаде здания на улице Советская, 7 в Новосибирске.