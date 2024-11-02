Подразделения МЧС в Новосибирской области перешли в режим повышенной готовности

В Новосибирской области со 2 ноября подразделения ГУ МЧС по региону перевели в режим повышенной готовности. Действовать он будет по 5 ноября. Связан режим повышенной готовности с тем, что в праздничные дни может осложниться оперативная обстановка.
— Спасатели усиленно готовы к реагированию на возможные нештатные и чрезвычайные ситуации, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Для обеспечения безопасности населения от ведомства задействованы свыше 4 500 человек и 310 единиц техники.
В ГУ МЧС по региону объяснили, что из-за переменчивой погоды растет риск возникновения техногенных возгораний, аварий на дорогах, а также ЧП на водных объектах и прочее. При этом и специалисты ведомства, и техника пребывают в полной готовности реагирования на возможные ЧП и ЧС.