Подразделения МЧС в Новосибирской области перешли в режим повышенной готовности

В ГУ МЧС по региону объяснили, что из-за переменчивой погоды растет риск возникновения техногенных возгораний, аварий на дорогах, а также ЧП на водных объектах и прочее. При этом и специалисты ведомства, и техника пребывают в полной готовности реагирования на возможные ЧП и ЧС.