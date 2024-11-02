В Перми суд не признал оскорблением слово «овца»

Суд пришёл к выводу, что в выражении «овца» нет ничего ни неприличного, ни нецензурного, так что оскорблением оно не является, а то, что истица считает его оскорбительным, само по себе не является основанием для возмещения морального вреда. В удовлетворении иска женщине было отказано.