В Перми суд не признал оскорблением слово «овца»

В Перми суд отказал в иске о компенсации морального вреда за оскорбление, признав неоскорбительным слово «овца», — об этом сообщил канал Mash, а затем юрист Александр Митрюк рассказал о ситуации более подробно.
Началось всё с того, что одна жительница Прикамья назвала другую овцой. Та, в свою очередь, потребовала наказать обидчицу за оскорбление, однако прокурор отказал в возбуждении дела по соответствующей административной статье (5.61 КоАП РФ). Тогда женщина обратилась в суд.
Истица требовала взыскать с ответчицы 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, нанесённого оскорблением с использованием нецензурной брани, унизившим её честь и достоинство.
Суд изучил доводы сторон, а также несколько словарей, чтобы вынести решение. Из словаря русского языка стороны узнали, что слово «оскорбить» означает «тяжело обидеть, крайне унизить», а «овца» — «жвачное млекопитающее животное из семейства полорогих с вьющейся шерстью, самку барана (перен.: о сбившемся с правильного пути человеке)».
Затем судья напомнил, что наиболее типичные для русского языка бранные слова можно найти в словаре русской брани В. М. Мокиенко — и слова «овца» там нет. Стоит отметить, что первое издание этого труда лингвиста Валерия Мокиенко вышло в 1995 году, а последние 20 лет словарь не переиздавался.
Суд пришёл к выводу, что в выражении «овца» нет ничего ни неприличного, ни нецензурного, так что оскорблением оно не является, а то, что истица считает его оскорбительным, само по себе не является основанием для возмещения морального вреда. В удовлетворении иска женщине было отказано.