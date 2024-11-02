В Башкирии открылась врачебная амбулатория

«Это стало возможным благодаря реализации региональной программы по модернизации первичного звена, реализуемой в рамках национального проекта “Здравоохранение”», — отметили в минздраве.
Амбулатория в Чуваш-Кубово оснащена современным медицинским оборудованием и мебелью. Имеются помещение для приема пациентов, кабинет терапевта, педиатра, смотровая, прививочная, процедурная, дневной стационар, санузел и помещение для хранения медикаментов.
Первичную медико-санитарную помощь в современной врачебной амбулатории будут получать жители четырех населенных пунктов с общим количеством населения более трех тысяч человек, 557 из которых — дети.
«Я очень надеюсь, что новая амбулатория станет центром здоровья для сельчан. В новом здании созданы все условия для оказания своевременной и качественной медицинской помощи», — заявил главный врач Иглинской больницы Радмир Саубанов.
С 2019 года благодаря национальному проекту «Здравоохранение» республика получила свыше 500 модульных конструкций и капитальных врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, выполнен капитальный ремонт около 100 объектов здравоохранения, приобретено более 400 автомобилей и передвижных медицинских комплексов, 30 тыс. единиц медицинского оборудования.
На 2025 год запланирована установка еще 135 модульных ФАПов в районах республики, сообщили в минздраве Башкирии. Пять из них планируется открыть в следующем году в Белорецком районе, информировал ранее Башинформ.