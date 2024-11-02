В Башкирии открылась врачебная амбулатория

Первичную медико-санитарную помощь в современной врачебной амбулатории будут получать жители четырех населенных пунктов с общим количеством населения более трех тысяч человек, 557 из которых — дети.



«Я очень надеюсь, что новая амбулатория станет центром здоровья для сельчан. В новом здании созданы все условия для оказания своевременной и качественной медицинской помощи», — заявил главный врач Иглинской больницы Радмир Саубанов.