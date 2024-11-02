На федеральных и региональных дорогах Прикамья образовалась слякоть и изморозь

Ранним утром 2 ноября Госавтоинспекция Пермского края опубликовала предупреждение о том, что на федеральных и региональных автодорогах, автодорогах и на дорогах внутри городов образовалась слякоть и изморозь.
Из-за перепадов температур и осадков покрытие трасс и автодорог становится скользким, сцепление шин с дорогой уменьшается. Такие погодные и дорожные условия резко повышают риск совершения ДТП, говорят инспекторы.
Водителям советуют быть максимально осторожными, не совершать обгон без крайней необходимости, сильно не разгоняться и увеличить дистанцию вдвое, не тормозить резко и не крутить рулем в разные стороны, аккуратнее выжимать сцепление и переключать передачи.
Пешеходам тоже нужно быть внимательнее и осмотрительнее и не забывать, что машина не может остановиться в мгновение ока.
Сотрудники Госавтоинспекции перешли на усиленный режим несения службы!