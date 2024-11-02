На федеральных и региональных дорогах Прикамья образовалась слякоть и изморозь

Водителям советуют быть максимально осторожными, не совершать обгон без крайней необходимости, сильно не разгоняться и увеличить дистанцию вдвое, не тормозить резко и не крутить рулем в разные стороны, аккуратнее выжимать сцепление и переключать передачи.