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На федеральных и региональных дорогах Прикамья образовалась слякоть и изморозь

Сотрудники Госавтоинспекции перешли на усиленный режим несения службы.

Источник: УГИБДД РФ по Пермскому краю

Ранним утром 2 ноября Госавтоинспекция Пермского края опубликовала предупреждение о том, что на федеральных и региональных автодорогах, автодорогах и на дорогах внутри городов образовалась слякоть и изморозь.

Из-за перепадов температур и осадков покрытие трасс и автодорог становится скользким, сцепление шин с дорогой уменьшается. Такие погодные и дорожные условия резко повышают риск совершения ДТП, говорят инспекторы.

Водителям советуют быть максимально осторожными, не совершать обгон без крайней необходимости, сильно не разгоняться и увеличить дистанцию вдвое, не тормозить резко и не крутить рулем в разные стороны, аккуратнее выжимать сцепление и переключать передачи.

Пешеходам тоже нужно быть внимательнее и осмотрительнее и не забывать, что машина не может остановиться в мгновение ока.

Сотрудники Госавтоинспекции перешли на усиленный режим несения службы!

ГИБДД