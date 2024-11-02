Красноярский бизнесмен предложил мэру установить памятник шаурме

Памятник шаурме предложили построить в Красноярске. Такая инициатива поступила от владельца сети местных шаурмичных. Уже есть даже эскиз монумента. Амбициозный бизнесмен обратился с предложением к мэру. Планы у мужчины серьёзные — с помощью памятника он собирается завлекать туристов и закрепить за городом статус гастрономической столицы.