Красноярский бизнесмен предложил мэру установить памятник шаурме

Памятник шаурме предложили построить в Красноярске. Такая инициатива поступила от владельца сети местных шаурмичных. Уже есть даже эскиз монумента. Амбициозный бизнесмен обратился с предложением к мэру. Планы у мужчины серьёзные — с помощью памятника он собирается завлекать туристов и закрепить за городом статус гастрономической столицы.
Красноярск по праву называют гастрономической столицей Сибири, и я предлагаю установить первый в России памятник шаурме, чтобы закрепить за нашим городом статус самого вкусного города России, — написал бизнесмен в обращении к главе города.