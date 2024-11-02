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Красноярский бизнесмен предложил мэру установить памятник шаурме

Монумент он предложил расположить на Предмостной площади.

Памятник шаурме предложили построить в Красноярске. Такая инициатива поступила от владельца сети местных шаурмичных. Уже есть даже эскиз монумента. Амбициозный бизнесмен обратился с предложением к мэру. Планы у мужчины серьёзные — с помощью памятника он собирается завлекать туристов и закрепить за городом статус гастрономической столицы.

Красноярск по праву называют гастрономической столицей Сибири, и я предлагаю установить первый в России памятник шаурме, чтобы закрепить за нашим городом статус самого вкусного города России, — написал бизнесмен в обращении к главе города.

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