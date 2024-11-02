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Средняя зарплата в организациях Иркутска выросла на 19,2% в 2024 году

К такому выводу пришли, сравнив аналогичный период прошлого года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске у работников организаций зарплата выросла на 19,2% в 2024 году. Такие показатели получили, сравним данные за такой же период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра. Также там поделились показателями производства, строительства, уровня жизни и других сфер.

— По итогам первого полугодия 2024 года отмечается увеличение общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними организациями города Иркутска по промышленным видам деятельности на 8,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, — говорится в документации.

Так, в январе-июне отмечался рост инвестиций в основной капитал среди больших и средних организаций на 78,2%. Оборот розничной торговли увеличился на 33,2%. Кроме того, положительные показатели есть в доходной части бюджета города и обеспеченности горожан налоговыми и неналоговыми доходами.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре после капремонта открылся ТЮЗ.