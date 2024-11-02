Средняя зарплата в организациях Иркутска выросла на 19,2% в 2024 году

В Иркутске у работников организаций зарплата выросла на 19,2% в 2024 году. Такие показатели получили, сравним данные за такой же период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра. Также там поделились показателями производства, строительства, уровня жизни и других сфер.