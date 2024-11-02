В Башкирии началась рабочая суббота

В Башкирии подходит к концу шестидневная рабочая неделя. Сегодня жителей региона ждет сокращенный день перед двумя выходными — с 3 по 4 ноября.
Напомним, из-за переноса выходного со второго ноября на майские праздники сотрудники, трудящиеся по графику 5/2, остались без дополнительного нерабочего дня.
Ранее стало известно, что власти Уфы отказались от праздничного салюта в честь Дня народного единства.
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