Стало известно, какие улицы затронуло аварийное отключение света в Иркутске 2 ноября 2024

Аварийное отключение света в Иркутске 2 ноября 2024 затронула часть домов сразу в трех районах города. Как сообщают в тг-канале «Свет-38», авария затронула суммарно более 25 улиц в Кировском, Куйбышевском и Октябрьском районах.
Отключение света в Иркутске 2 ноября 2024.
— Под отключение попала часть домов на улицах Аэрофлотская, Богданова, Горького, Декабрьских Событий, Дорожная, Желябова, Жигулевская, Канская, Каландаришвили, Карла Маркса, Красноказачья, Красноярская, Лызина, Можайского, Молдавская, Пугачева, Пролетарская, Пугачева, Рябиновая, Свердлова, Советская, Ударника, Халтурина, Ширямова, — поделились энергетики.
Авария произошла в десятом часу утра. Специалисты сразу выехали к месту для выяснения причины перебоя и восстановления электроснабжения. Работы планируют завершить к часу дня. Вот, что известно об отключение света в Иркутске 2 ноября 2024.