Без автобусов остались жители нижней части Алматы

Микрорайон отрезан не только от центра города, но и от соседних поселков. Жители остались без моста, который связывал микрорайон Кемел с поселками Жанаталап, Жанадаур, Коянкус и Ынтымақ. Новый планировали построить в октябре, но работы затянулись. Теперь сельчанам приходится ездить из своих населенных пунктов в Алматы и обратно через Первомайское кладбище. Это удлиняет их маршрут еще дополнительно на пять км.