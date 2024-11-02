«Известия» провели аналогию между сериалом «Дайте шоу» и «Пусть говорят»

Сериал «Дайте шоу» сразу после премьеры назвали провокационным. На экране — закулисье журналистики и шоу-бизнеса. Создатели утверждают, что персонажи вымышленные, однако влияние реальных образов порой кажется очевидным. «Известия» посмотрели доступные на данный момент эпизоды.
В центре сюжета поп-звезда Кирилл Артемьев, которого обвиняют в изнасиловании девушки по имени Вера. Разбирательства выходят не в правовое, а в информационное поле: участники событий оказываются героями скандального ток-шоу «Правда», в котором стажируется бывший парень Веры Паша.
«Все персонажи, кроме камео, являются вымышленными, любые совпадения с реальными людьми случайны», — предупреждает дисклеймер.
Однако образы узнаваемы, и порой кажется, что вдохновлены личностями существующими. Например, «Правда» неизбежно ассоциируется с «Пусть говорят», а ее ведущий Леонид Шереметьев в исполнении Игоря Верника — с Андреем Малаховым.
В прессе историю Веры, которую сыграла Анастасия Красовская, сравнивают с одним из самых громких выпусков «Пусть говорят» — про 17-летнюю Диану Шурыгину, которая обвинила 21-летнего парня в изнасиловании на вечеринке. В свое время сюжет вызвал огромный резонанс, разделив аудиторию на два лагеря: одни встали на защиту девушки, другие — на сторону молодого человека, который в итоге понес наказание. Как будет с Кириллом Артемьевым в «Дайте шоу» — пока интрига. И хоть обстоятельства в сериале другие, история перекликается с биографией Шурыгиной. У нее в сериале камео.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в субботу, 2 ноября, в 10:00:
Знакомые всем лица: кто стал прототипами героев сериала «Дайте шоу».