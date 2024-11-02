«Известия» провели аналогию между сериалом «Дайте шоу» и «Пусть говорят»

В прессе историю Веры, которую сыграла Анастасия Красовская, сравнивают с одним из самых громких выпусков «Пусть говорят» — про 17-летнюю Диану Шурыгину, которая обвинила 21-летнего парня в изнасиловании на вечеринке. В свое время сюжет вызвал огромный резонанс, разделив аудиторию на два лагеря: одни встали на защиту девушки, другие — на сторону молодого человека, который в итоге понес наказание. Как будет с Кириллом Артемьевым в «Дайте шоу» — пока интрига. И хоть обстоятельства в сериале другие, история перекликается с биографией Шурыгиной. У нее в сериале камео.