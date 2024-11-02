Смена тепла и морозов: какой будет погода в Казахстане в ноябре

Консультативный прогноз в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду.
Ноябрь — месяц предзимья. Прогнозируется частая смена теплых и морозных дней, с осадками в виде снега: в юго-западных и южных регионах — дождь со снегом. Порывистый ветер с метелями, гололедами и туманами ожидаются в течение месяца.
В начале первой декады прогнозируется повышение температуры воздуха:
на севере, в центре и востоке республики в ночные часы от −5+5°С до +2+8°С, днем от +2+7°С до +7+12°С, затем прогнозируется постепенное понижение ночью до −2−8°С, днем до 0,-5°С.
на юге республики в период
Повышение температуры воздуха ночью от 0,+5°С, в горных районах области −3°С до +5+10°С, в горных районах +2°С, днем повышение до +17+22°С, в горных районах +14°С, с 05 ноября ожидается понижение ночью до 0,-5°С, в горных районах −8°С, днем до 0,+5°С, в горных районах −5°С.
на западе страны ожидается понижение температуры воздуха ночью от +4+10°С до −2−7°С, днем от +7+15°С до −2+5°С.
По-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца. При вторжении холодных воздушных масс столбики термометров в самые холодные дни понизятся:
на севере, в центре и востоке республики в ночные часы до −15−24°С, днем до −7−12°С;
на западе и в южной половине страны ночью до −3−15°С, днем до 0,-7°С.
На смену холодным дням с выносом теплых воздушных масс со Средней Азии и Средиземного моря днем потеплеет:
на большей части республики до +3+8°С;
в южной половине до +8+15°С.
В целом температура воздуха ожидается около нормы на всей территории республики.
Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части республики.
Больше нормы — в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, на большей части Павлодарской, на северо-западе Атырауской, Актюбинской областей, в северной половине Костанайской, на севере Акмолинской, области Абай и Восточно-Казахстанской области.
Меньше нормы — на большей части Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областей, на юго-востоке Кызылординской и на крайнем юге Карагандинской и Абайской области.