Под Уфой опрокинулся пассажирский автобус

По информации ведомства, инцидент произошел в девятом часу вечера 1 ноября на въезде в Дему со стороны Затона. Водитель автобусе не справился с управлением и съехал на обочину, где транспорт лег на бок. К счастью, в салоне в момент ДТП пассажиров не оказалось.