Под Уфой опрокинулся пассажирский автобус

Пассажирский маршрутный автобус попал в аварию. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.
По информации ведомства, инцидент произошел в девятом часу вечера 1 ноября на въезде в Дему со стороны Затона. Водитель автобусе не справился с управлением и съехал на обочину, где транспорт лег на бок. К счастью, в салоне в момент ДТП пассажиров не оказалось.
— Водитель от госпитализации отказался, со слов старшего врача СМП, видимых повреждений не имеет, — уточнили в МЧС.
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