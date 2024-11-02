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Под Уфой опрокинулся пассажирский автобус

Авария произошла у деревни Мармылево.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирский маршрутный автобус попал в аварию. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

По информации ведомства, инцидент произошел в девятом часу вечера 1 ноября на въезде в Дему со стороны Затона. Водитель автобусе не справился с управлением и съехал на обочину, где транспорт лег на бок. К счастью, в салоне в момент ДТП пассажиров не оказалось.

— Водитель от госпитализации отказался, со слов старшего врача СМП, видимых повреждений не имеет, — уточнили в МЧС.

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