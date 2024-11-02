Новый источник загрязнений Каспийского моря обнаружен благодаря спутниковым данным

«Еще одно направление исследований, [которые проводятся дистанционно], — проверка того, возможно ли использовать цифровые модели рельефа для выявления, выделения водосборных бассейнов прикаспийских рек. Важно понимать, что методы дистанционного мониторинга несовершенны, и точность данных не всегда на необходимом уровне. К тому же в исследуемом регионе сложности связаны также с тем, что Каспийское море является внутренним водоемом Евразии и располагается ниже уровня Мирового океана. Но несмотря на все это, нам удалось, с одной стороны, доказать возможность использования цифровых моделей, с другой — даже получить благодаря им новые данные о реках и уточнить границы водосборных бассейнов», — рассказал ученый.