В Перми устанавливают памятник Достоевскому

В Перми начали устанавливать памятник великому русскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил профессор Пермского государственного университета, председатель Пермского отделения Российского общества Достоевского Олег Сыромятников.
— Продолжаются работы по установке памятника Ф. М. Достоевскому в Перми. Открытие запланировано в день рождения писателя — 11 ноября. Фундаментные работы практически закончены, идет подготовка к установке (сборке) постамента, — говорит Олег Сыромятников.
Проект предполагает, что Достоевский будет изображен в арестантской шинели, с Евангелием в руке. Памятник займет своё место в Сквере Декабристов, рядом с СИЗО № 1, символически примыкая к улице, названной в честь писателя.