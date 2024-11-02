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В Перми устанавливают памятник Достоевскому

Открытие запланировано в день рождения писателя — 11 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Перми начали устанавливать памятник великому русскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил профессор Пермского государственного университета, председатель Пермского отделения Российского общества Достоевского Олег Сыромятников.

— Продолжаются работы по установке памятника Ф. М. Достоевскому в Перми. Открытие запланировано в день рождения писателя — 11 ноября. Фундаментные работы практически закончены, идет подготовка к установке (сборке) постамента, — говорит Олег Сыромятников.

Проект предполагает, что Достоевский будет изображен в арестантской шинели, с Евангелием в руке. Памятник займет своё место в Сквере Декабристов, рядом с СИЗО № 1, символически примыкая к улице, названной в честь писателя.

история