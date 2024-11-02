Мипросвещения России предложило учить кандидатов в водители по-новому

В сентябре 2024 года ГИБДД ввела новое требование для автошкол по допуску россиян к экзамену на вождение — учеников перестали допускать к его сдаче без действующего заключения ведомства, выданного автошколе.

Речь идет о заключении о соответствии материально-технической базы программам подготовки водителей в российских автошколах, а именно — наличии своего парка автомобилей, автодрома, классов и наглядных пособий.