Отключения ТВ и радио ждут Хабаровский край в начале ноября

В филиале РТРС отметили, что все вынужденные отключения, без которых провести обслуживание оборудования невозможно, согласованы с вещателями. Сигнал у потребителей будет пропадать в то время, когда в эфире не будет важных сообщений. После снятия ограничений теле- и радиопрограммы возобновят работу на прежних частотах, а это значит, что перенастройки приёмников не потребуется.