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Отключения ТВ и радио ждут Хабаровский край в начале ноября

Филиал РТРС продолжит профилактику на оборудовании.

Источник: Mail.ru

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» после празднования Дня народного единства продолжат проводить профилактику на передающем оборудовании вещательной сети региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», очередной этап работ продлится с пятого по восьмое ноября из-за чего в ряде населённых пунктов района имени Лазо и в городе Хабаровске будут наблюдаться перебои в работе телевидения и радио.

В филиале РТРС отметили, что все вынужденные отключения, без которых провести обслуживание оборудования невозможно, согласованы с вещателями. Сигнал у потребителей будет пропадать в то время, когда в эфире не будет важных сообщений. После снятия ограничений теле- и радиопрограммы возобновят работу на прежних частотах, а это значит, что перенастройки приёмников не потребуется.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 5 по 8 ноября: 05.11.2024.

Переяславка, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

06.11.2024

Полётное, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Комсомольская правда».

06.11.2024 — 08.11.2024 (в один из заявленных дней)

Дурмин, район имени Лазо, с 12:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

07.11.2024

Марусино, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Радио ВЕРА.

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