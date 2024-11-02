Отключения ТВ и радио ждут Хабаровский край в начале ноября

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» после празднования Дня народного единства продолжат проводить профилактику на передающем оборудовании вещательной сети региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», очередной этап работ продлится с пятого по восьмое ноября из-за чего в ряде населённых пунктов района имени Лазо и в городе Хабаровске будут наблюдаться перебои в работе телевидения и радио.
В филиале РТРС отметили, что все вынужденные отключения, без которых провести обслуживание оборудования невозможно, согласованы с вещателями. Сигнал у потребителей будет пропадать в то время, когда в эфире не будет важных сообщений. После снятия ограничений теле- и радиопрограммы возобновят работу на прежних частотах, а это значит, что перенастройки приёмников не потребуется.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 5 по 8 ноября: 05.11.2024.
Переяславка, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
06.11.2024
Полётное, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Комсомольская правда».
06.11.2024 — 08.11.2024 (в один из заявленных дней)
Дурмин, район имени Лазо, с 12:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
07.11.2024
Марусино, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Радио ВЕРА.