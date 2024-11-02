На АЭС «Фукусима-1» впервые извлекли фрагменты расплавившегося топлива

В марте 2011 года из-за удара цунами на АЭС «Фукусима-1» вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали почти 165 тыс. человек. Сейчас на АЭС идут ликвидационные работы, на полный демонтаж станции потребуется не менее 40 лет.