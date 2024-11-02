Участник СВО из Перми пытается получить от экс-работодателя 400 тыс рублей

Участник специальной военной операции из Перми пытается получить от бывшего работодателя зарплату в 400 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона.
Как рассказывает надзорный орган, конфликтная ситуация возникла у мужчины, который сейчас принимает участие в СВО, во время его увольнения с прошлого места работы. Когда трудовые отношения между ним и работодателем завершились, пермяк не получил окончательный расчёт, сумма которого составила больше 400 тысяч рублей. Деньги должны были выплатить в день увольнения.
Нарушения прав бойца специальной военной операции прокуратура Свердловского района Перми обнаружила во время проверки. Сейчас прокурор направил исковое заявление в суд. Надзорный орган требует выплатить мужчине задолженность по зарплате и соответствующие компенсации. Иск находится на рассмотрении в районном суде.