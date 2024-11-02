Школьника из Иркутской области наградили медалью «За проявленное мужество»

Школьника из Иркутской области наградили медалью Совета Федерация «За проявленное мужество». Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем тг-канале. Мальчик учится в четвертом классе школы № 12 и однажды стал свидетелем преступления. Не растерявшись он снял происходящее на видео. Благодаря ему полицейские смогли найти подозреваемого и раскрыть дело.
— Радомир — это яркий пример того, как даже в юном возрасте можно стать защитником справедливости и порядка. Его действия не только помогли раскрыть преступление, но и продемонстрировали пример для его сверстников. Это образец для подражания и гражданской ответственности. Благодарен ему за поступок и твердую позицию в принятии решения, — написал Игорь Кобзев.
Из Иркутской области награду получили пять ребят. Их наградят на торжественной церемонии в правительстве региона. Всего за спасение и проявление мужественности были отмечены 20 детей и подростков. Они являются участниками проекта «Дети-герои».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мастер спорта из северного Братска стала призером первенства России в соревнованиях по бобслею.