Школьника из Иркутской области наградили медалью «За проявленное мужество»

— Радомир — это яркий пример того, как даже в юном возрасте можно стать защитником справедливости и порядка. Его действия не только помогли раскрыть преступление, но и продемонстрировали пример для его сверстников. Это образец для подражания и гражданской ответственности. Благодарен ему за поступок и твердую позицию в принятии решения, — написал Игорь Кобзев.