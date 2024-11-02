Журналист Такер Карлсон заявил о встрече с «демоном»

По словам журналиста, во время нападения он спал. Я был «в полном замешательстве, я проснулся и не мог дышать, и я думал, что задохнусь», — сказал он. «Я ходил снаружи, а потом вошел, а моя жена и собаки не проснулись. А они очень чутко спят. А потом у меня появились ужасные боли в грудной клетке и плече, а я был только в трусах-боксерах, пошел и включил свет в ванной, и у меня было четыре следа от когтей по обе стороны под мышками и на левом плече. И они кровоточат», — продолжил свой шокирующий рассказ ведущий.