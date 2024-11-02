Журналист Такер Карлсон заявил о встрече с «демоном»

Карлсон сделал это шокирующее заявление для выходящего в эфир документального фильма «Христианство?». В проморолике на YouTube Джон Хирс из некоммерческой организации First Things Foundation спрашивает Карлсона, считает ли он, что «присутствие зла побуждает людей задуматься о добре». «Вот что случилось со мной. Я испытал это на себе», — сказал в ответ Карлсон. На вопрос, имеет ли он в виду журналистику, Карлсон ответил: «Нет, ночью в своей постели. На меня напали, когда я спал с женой и четырьмя собаками, и изуродовали, физически изуродовали». Карлсон, который сказал, что у него до сих пор остались шрамы, пояснил, что нападавший был «демоном» и добавил: «Или чем-то невидимым, что оставило следы когтей на моих боках».
По словам журналиста, во время нападения он спал. Я был «в полном замешательстве, я проснулся и не мог дышать, и я думал, что задохнусь», — сказал он. «Я ходил снаружи, а потом вошел, а моя жена и собаки не проснулись. А они очень чутко спят. А потом у меня появились ужасные боли в грудной клетке и плече, а я был только в трусах-боксерах, пошел и включил свет в ванной, и у меня было четыре следа от когтей по обе стороны под мышками и на левом плече. И они кровоточат», — продолжил свой шокирующий рассказ ведущий.
Он добавил, что поведал о случившемся своему помощнику, христианину-евангелисту, который сказал ему: «Такое случается, когда на людей в постели нападают демоны». Карлсон, живущий в лесах штата Мэн, не сообщил, где произошло нападение, но назвал его «трансформирующим опытом», после которого у него возникло сильное желание прочитать Библию.
Карлсон, уволенный из Fox News после того, как компания заплатила более 787 миллионов долларов для урегулирования иска с Dominion Voting Systems по поводу ложных заявлений и теорий заговора о выборах 2020 года, выступает в поддержку Дональда Трампа в ходе его нынешней предвыборной кампании. На прошлой неделе он выступил на митинге в Джорджии, заявив сторонникам республиканца, что возможное его возвращение в Белый дом подобно возвращению отца домой, и бывший президент задаст стране «жесткую взбучку».
«Он не мстительный. Он любит своих детей. Какими бы непослушными они ни были, он любит их. Потому что они его дети. Они живут в его доме. Но он очень разочарован их поведением. И ему придется дать им знать», — сказал Карлсон.