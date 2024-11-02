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В Башкирии суд конфисковал у пьяного водителя новую иномарку

В Белорецке суд конфисковал у пьяного водителя новую дорогостоящую иномарку, сообщили в прокуратуре Башкирии. Белорецкий межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Источник: Башинформ

В суде установлено, что в августе мужчина в нетрезвом виде управлял автомобилем марки «Хавал Джулион», который приобрела его жена в июне 2024 года за 2,2 млн рублей. На дороге его остановили сотрудники ГАИ. Медосвидетельствование подтвердило состояние опьянения водителя. Подсудимый признал вину в совершении преступления.

«Суд назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года, конфисковав иномарку в доход государства», — говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.