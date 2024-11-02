В Башкирии суд конфисковал у пьяного водителя новую иномарку

В суде установлено, что в августе мужчина в нетрезвом виде управлял автомобилем марки «Хавал Джулион», который приобрела его жена в июне 2024 года за 2,2 млн рублей. На дороге его остановили сотрудники ГАИ. Медосвидетельствование подтвердило состояние опьянения водителя. Подсудимый признал вину в совершении преступления.