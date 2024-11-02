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15-летнюю школьницу разыскивают с середины октября в Хабаровске

В Хабаровске две недели продолжают искать пропавшую без вести девятиклассницу.

Источник: Соцсети

Ориентировку разместили в Telegram-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

По данным волонтёров, 15-летняя София Кульнина последний раз появлялась на публике в микрорайоне «Амуркабель». 17 октября её видели на улице Артёмовской. С того дня следы девочки обрываются — она перестала выходить на связь, и о её текущем местонахождении ничего не известно.

«Лига Спас» опубликовала приметы пропавшей: рост девочки около 160 сантиметров, у неё худощавое телосложение, карие глаза и тёмные волосы ниже плеч. Была одета в чёрную куртку «бомбер». Другие данные об одежде на момент исчезновения отсутствуют.

Все, кто видел Софию либо знает, где она сейчас находится, просят связаться с поисковиками или обратиться в экстренные службы.