15-летнюю школьницу разыскивают с середины октября в Хабаровске

По данным волонтёров, 15-летняя София Кульнина последний раз появлялась на публике в микрорайоне «Амуркабель». 17 октября её видели на улице Артёмовской. С того дня следы девочки обрываются — она перестала выходить на связь, и о её текущем местонахождении ничего не известно.