15-летнюю школьницу разыскивают с середины октября в Хабаровске

Ориентировку разместили в Telegram-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».
По данным волонтёров, 15-летняя София Кульнина последний раз появлялась на публике в микрорайоне «Амуркабель». 17 октября её видели на улице Артёмовской. С того дня следы девочки обрываются — она перестала выходить на связь, и о её текущем местонахождении ничего не известно.
«Лига Спас» опубликовала приметы пропавшей: рост девочки около 160 сантиметров, у неё худощавое телосложение, карие глаза и тёмные волосы ниже плеч. Была одета в чёрную куртку «бомбер». Другие данные об одежде на момент исчезновения отсутствуют.
Все, кто видел Софию либо знает, где она сейчас находится, просят связаться с поисковиками или обратиться в экстренные службы.