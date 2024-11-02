В Казахстане сократят сроки выдачи военных билетов

Изменения касаются двух приказов: «Об утверждении Правил воинского учета военнообязанных и призывников» от 24 января 2017 года и «Об утверждении Правил выдачи удостоверений ветеранам Великой Отечественной войны» от 9 июля 2019 года.
«Наряду с некоторыми техническими корректировками в правилах сокращаются сроки предоставления услуг — до трёх рабочих дней. Это касается выдачи военнообязанным военных билетов или их дубликатов и постановки на воинский учет военнообязанных и призывников».
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА».