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В Казахстане сократят сроки выдачи военных билетов

Министерство обороны РК разработало проект приказа руководителя оборонного ведомства «О внесении изменений в некоторые приказы Министра обороны Республики Казахстан», передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прес-службу ведомства.

Источник: pixabay

Изменения касаются двух приказов: «Об утверждении Правил воинского учета военнообязанных и призывников» от 24 января 2017 года и «Об утверждении Правил выдачи удостоверений ветеранам Великой Отечественной войны» от 9 июля 2019 года.

«Наряду с некоторыми техническими корректировками в правилах сокращаются сроки предоставления услуг — до трёх рабочих дней. Это касается выдачи военнообязанным военных билетов или их дубликатов и постановки на воинский учет военнообязанных и призывников».

пояснили в ведомстве.

С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА».