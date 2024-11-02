Со 2 ноября в Казани троллейбус № 1 поменял график своего движения

В Казани в связи с ремонтными работами проводимые на перекрестке улиц Болотникова и Кулахметова из-за реконструкции Горьковского шоссе со 2 ноября, то есть с этой субботы, свой график движения временно меняет троллейбус № 1.
«Первые утренние рейсы будут следовать: депо — Декабристов — Восстания — Кулахметова — Болотникова с поворотом налево и далее по маршруту», — сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Как отметили на предприятии в остальное время троллейбус № 1 будет следовать как и прежде с заездом на Горьковское шоссе.