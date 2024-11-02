Физик Саранин: из перовскитных пленок можно сделать рулонные солнечные панели

«Перовскиты бывают разные, мы используем гибридные галогенидные перовскиты. Это металлоорганические соединения, которые в себе содержат йод. Это не пластина, из которой делают чипы или привычные нам полупроводниковые приборы, как из кремния, а ультратонкие пленки, — ~тоньше человеческого волоса. То есть если волос имеет толщину около 40 микрон, то перовскитные пленки около 0,5 микрона.~ Кроме того, такие пленки можно напечатать методом, похожим на то, как работает струйный принтер. Это большой плюс на фоне кремниевых батарей, требующих сверхчистого кремния, вакуумных камер и очень непростого процесса его осаждения на подложку. Однако все равно для печати требуется специальное оборудование», — рассказал Саранин.