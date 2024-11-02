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В Волгограде со второй попытки приземлился авиалайнер из Сургута

Это случилось из-за появления препятствия на взлетно-посадочной полосе.

Источник: РИА "Новости"

31 октября в 10.11 экипаж авиалайнера выполнил уход на второй круг во время посадки в аэропорту Волгограда. Дополнительный маневр пилотам самолета, летевшего из Сургута, пришлось выполнить из-за появления препятствия на взлетно-посадочной полосе, сообщили в ТГ-канале Aviaincident.

После этого полосу осмотрели, препятствия не обнаружили. В 10.21 самолет благополучно приземлился в областной столице. Сведения о произошедшем передал начальник смены регионального центра единой системы организации воздушного движения. Информацию сообщили по схеме оповещения.