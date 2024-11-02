В Волгограде со второй попытки приземлился авиалайнер из Сургута

31 октября в 10.11 экипаж авиалайнера выполнил уход на второй круг во время посадки в аэропорту Волгограда. Дополнительный маневр пилотам самолета, летевшего из Сургута, пришлось выполнить из-за появления препятствия на взлетно-посадочной полосе, сообщили в ТГ-канале Aviaincident.