В Волгограде со второй попытки приземлился авиалайнер из Сургута

31 октября в 10.11 экипаж авиалайнера выполнил уход на второй круг во время посадки в аэропорту Волгограда. Дополнительный маневр пилотам самолета, летевшего из Сургута, пришлось выполнить из-за появления препятствия на взлетно-посадочной полосе, сообщили в ТГ-канале Aviaincident.
После этого полосу осмотрели, препятствия не обнаружили. В 10.21 самолет благополучно приземлился в областной столице. Сведения о произошедшем передал начальник смены регионального центра единой системы организации воздушного движения. Информацию сообщили по схеме оповещения.