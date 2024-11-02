Разработаны отечественные многоразовые накопители водорода

«Сплав лантана и никеля (LaNi5) является одним из наиболее изученных в мире металлогидридом для накопления водорода, широко применяемым, и, одновременно, одним из самых дорогих. С ним нам удалось создать систему безопасного хранения водорода, для которой не нужны высокие температуры и давление. Однако часть сырья для сплава приходится закупать за рубежом, поэтому перед учеными ТПУ встала задача синтезировать металлогидриды из отечественной сырьевой базы. Нами были разработаны лабораторная установка хранения водорода с накопителями из сплава титана и железа, а также создан сам сплав», — приводятся в сообщении слова доцента отделения экспериментальной физики Виктора Кудиярова.