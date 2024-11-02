В Башкирии назвали самые распространенные нарушения землепользователей

Чтобы избежать возможных нарушений, землепользователям рекомендуют проверить документы, подтверждающие право владения или пользования земельным участком, если участок в аренде — проверить, не истек ли срок действия договора. Нелишним будет убедиться, что используемые в хозяйстве дрова, строительные и иные материалы находятся в границах земельного участка, а не на свободной территории и не на участке соседей.