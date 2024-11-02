В Башкирии назвали самые распространенные нарушения землепользователей

Как сообщил руководитель управления Петр Клец, в числе самых распространенных нарушений — неиспользование участков (61%), самовольное занятие земельного участка или его части (24%), использование земельного участка не по целевому назначению (11%). Выявлять нарушения помогают беспилотники, использование которых открывает доступ к труднодоступным участкам. Данные, полученные с помощью беспилотника, очень точные и значительно облегчают работу по выявлению нарушений требований земельного законодательства, исправлению реестровых ошибок, пересечений границ.
Кроме того, контроль в сфере землепользования ведут муниципальные органы, которые провели за указанный период 4,2 тыс. контрольных и 6,1 тыс. профилактических мероприятий. Экономический эффект от устраненных нарушений составил более 24 млн рублей.
Чтобы избежать возможных нарушений, землепользователям рекомендуют проверить документы, подтверждающие право владения или пользования земельным участком, если участок в аренде — проверить, не истек ли срок действия договора. Нелишним будет убедиться, что используемые в хозяйстве дрова, строительные и иные материалы находятся в границах земельного участка, а не на свободной территории и не на участке соседей.
Также стоит проверить, соответствует ли площадь фактического землепользования документам на земельный участок (картам, схемам, планам, свидетельствам, кадастровому паспорту или кадастровой выписке на земельный участок), а также сведениям, которые содержатся на публичной кадастровой карте.