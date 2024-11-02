Копила лоскутки 40 лет: омичку через суд обязали освободить квартиру от мусора

Пожилая жительница многоквартирного дома по улице Крупской 40 лет хранила в своей квартире лоскутки и ветошь, которые накопила за время работы на швейном производстве. Соседи женщины ностальгических порывов не оценили — в хламе расплодились грызуны и насекомые.