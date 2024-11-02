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Копила лоскутки 40 лет: омичку через суд обязали освободить квартиру от мусора

Сотрудники УФССП показали фотографии заваленной хламом квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Пожилая жительница многоквартирного дома по улице Крупской 40 лет хранила в своей квартире лоскутки и ветошь, которые накопила за время работы на швейном производстве. Соседи женщины ностальгических порывов не оценили — в хламе расплодились грызуны и насекомые.

Возмущенные жители обратились в суд. Фемида обязала женщину привести помещение в надлежащие состояние. Выбросить весь мусор, провести дезинфекцию и обработку от грызунов и тараканов.

Фото: УФССП по Омской области.

Судебные приставы уведомили омичку о необходимости выполнить решение суда. Однако женщина вместо генеральной уборки собралась и уехала к родственникам в Сочи. За неисполнение решения суда в добровольном порядке с пенсионерки был взыскан исполнительный сбор в размере 5 000 рублей.

Сумма для пенсионерки весомая, поэтому к решению проблемы подключился взрослый сын омички. Мужчина живет в Москве, чтобы привести в порядок квартиру матери, он специально прилетел в Омск.

Пока женщина отдыхала в Сочи, ее сын нанял клининговую компанию и оплатил исполнительный сбор. На освобождение квартиры от мусора потребовалась неделя.

Фото: УФССП по Омской области.

«Таким образом, решение суда было исполнено, а исполнительное производство окончено», — сообщили в УФССП по Омской области.