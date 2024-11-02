130 лет назад на русский престол взошел последний царь Николай II

В свободное от чтения и разнообразных официальных мероприятий время будущий Николай II играл на биллиарде, ездил в театр на балет, играл с приятелями в прятки, учился вести государственные дела, выпивал с гвардейскими офицерами, слушал «недурной хор венгерок», «спал как убитый», проводил много времени с многочисленными родственниками за завтраками и чаем, катался на велосипеде и ходил в церковь. В общем, вел жизнь почти похожую на жизнь современного горожанина — с поправкой на то обстоятельство, что ему предстояло править Российской Империей.