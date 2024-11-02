Госавтоинспекция предупредила о скользких дорогах в Челябинской области

В Челябинской области начался дождь с мокрым снегом. Из-за осадков на дорогах может возникнуть сильная гололедица. Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы и выступила с экстренным обращением к автомобилистам.
— Водителям, не сменившим летние шины на зимние, а также с малым опытом вождения, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий, — заявили в ГАИ.
Тем, кто все же рискнут выехать на трассы, советуют неукоснительно соблюдать дистанцию, не превышать скорость, а останавливаться не на обочинах, а в более безопасных местах: на стоянках возле заправочных станций или придорожных кафе. В метель дальний свет мало помогает, поэтому ехать лучше с ближним и противотуманными фарами.
Напомним, в ближайшие часы в Челябинской области могут начаться метели. Метеорологи предупредили об усилении ветра до 26 метров в секунду.