Госавтоинспекция предупредила о скользких дорогах в Челябинской области

Тем, кто все же рискнут выехать на трассы, советуют неукоснительно соблюдать дистанцию, не превышать скорость, а останавливаться не на обочинах, а в более безопасных местах: на стоянках возле заправочных станций или придорожных кафе. В метель дальний свет мало помогает, поэтому ехать лучше с ближним и противотуманными фарами.