4 ноября в Хабаровске ограничат движение из-за крестного хода

В Хабаровске временно изменится организация движения в связи с предстоящим массовым мероприятием. Жителям города рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом возможных ограничений. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
4 ноября с 11 до 13 часов движение транспорта будет ограничено на улице Воронежской в районе дома № 49А, рядом со Свято-Елизаветинским храмом. Причиной станет проведение крестного хода.
Временные ограничения вводят для обеспечения безопасности всех участников. Водителей просят отнестись с пониманием и учитывать возможные затруднения в движении. Рекомендуется выбирать альтернативные пути и избегать поездок через данный участок.