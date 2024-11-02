В ТГУ выяснили, какие ценности сформировались у жителей севера

«Анализ собранных данных позволяет понять, каково субъективное качество жителей этих территорий, от каких факторов оно зависит и можно ли на это как-то повлиять. Некоторые обстоятельства являются не очевидными. Например, по мнению многих, жители Крайнего Севера и Арктической зоны РФ существуют в тяжелых климатических условиях, поэтому не могут быть удовлетворены качеством своей жизни. Но сами жители, в особенности, коренные, родившиеся и выросшие в этих местах, ощущают себя частью природы и не мыслят жизни в других условиях», — приводятся в сообщении слова участника проекта, доцента кафедры генетической и клинической психологии ФП ТГУ Анастасии Ларионовой.