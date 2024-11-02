В ТГУ выяснили, какие ценности сформировались у жителей севера

ТОМСК, 2 ноября. /ТАСС/. Исследование качества жизни жителей Крайнего Севера и Арктической зоны РФ проводят психологи Томского государственного университета (ТГУ), чтобы выяснить, какие ценности и образ будущего сформировались у местных сообществ. Это поможет в стратегии развития этих территорий, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Анализ собранных данных позволяет понять, каково субъективное качество жителей этих территорий, от каких факторов оно зависит и можно ли на это как-то повлиять. Некоторые обстоятельства являются не очевидными. Например, по мнению многих, жители Крайнего Севера и Арктической зоны РФ существуют в тяжелых климатических условиях, поэтому не могут быть удовлетворены качеством своей жизни. Но сами жители, в особенности, коренные, родившиеся и выросшие в этих местах, ощущают себя частью природы и не мыслят жизни в других условиях», — приводятся в сообщении слова участника проекта, доцента кафедры генетической и клинической психологии ФП ТГУ Анастасии Ларионовой.
Одним из аспектов, который интересует ученых, является идентичность сообщества. Чувство общности, принадлежности и привязанность к людям связано с качеством жизни человека. Одним из самых сильных предикторов благополучия, счастья и удовлетворенности жизнью людей самых разных возрастов является наличие позитивных отношений с другими.
«В наших исследованиях прослеживается значимая роль удовлетворения отношениями с семьей в субъективном благополучии, а также потребность в социальной сплоченности и единении. Полученные данные могут стать основой для проектов социально-экономического развития северных территорий, что позволит повысить субъективное качество жизни жителей и позволит сделать данные районы привлекательными для проживания, в том числе для молодежи», — отмечается в сообщении.
Исследователи уже побывали в населенных пунктах Парабельского района Томской области и селах Черга и Камлак Республики Алтай, где находится филиал ТГУ «Алтайское экспериментальное хозяйство». В дальнейшем они планируют еще несколько экспедиций на другие северные территории.
Что влияет на счастье?
«На первый взгляд может показаться, что ответ на вопрос “Что человеку нужно для счастья?” заранее известен, и если описать это коротко, то быть здоровым и богатым. Но на самом деле все не так однозначно. Важно разделять понятия качество жизни и уровень жизни. Уровень — это про материальные блага, а понятие качество жизни у каждого из нас складывается из разных аспектов, порой очень субъективных», — приводятся слова Ларионовой.
Например, сотрудники исследовательского центра «Института счастливой жизни» решили выяснить, что лучше повышает благополучие человека: раздача денег или организация практик субъективного благополучия (терапия). В результате именно терапия показала свою высокую эффективность в плане улучшения самочувствия людей.
«Безусловно, к исследованию субъективных переменных качества жизни есть ряд вопросов, на которые представителям научного сообщества предстоит еще ответить, но в настоящий момент важен сам факт наличия таких исследовательских направлений в России, где таких проектов крайне мало. На своем исследовательском опыте, мы с коллегами убеждаемся, что субъективное качество жизни может открыть нам то, чего не могут рассказать объективные показатели», — подчеркивается в сообщении.
Исследование реализуется в рамках стратпроекта ТГУ «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни» при поддержке федеральной программы «Приоритет 2030».