В Свердловской области камеры стали ловить водителей на новом нарушении

«Из новинок — это пересечение сплошной линии, которая нанесена перед перекрестком», — отметил Спиридонов.
По его словам, нарушителям грозит штраф до 1,5 тысяч рублей.
Кроме того, главный инспектор ГИБДД заявил, что в 2024 году общее число ДТП снизилось, количество погибших выросло на 4 человека и достигло 255 за 10 месяцев, передает ОТВ.
А основными нарушениями, которые фиксируют сотрудники ГИБДД в период ноябрь — декабрь, становится превышение скорости и управление машиной в нетрезвом виде.
Также Спиридонов рассказал, что полицейские за неделю выявляют около 300 лиц в состоянии алкогольного опьянения. Но при этом из года в год снижается количество аварий с участием таких водителей.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что на дороге в Екатеринбурге из-за скользкой дороги в кювет съехали две фуры. Сами же водители большегрузов не пострадали.