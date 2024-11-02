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В Свердловской области камеры стали ловить водителей на новом нарушении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября, ФедералПресс. На Среднем Урале «умные камеры» стали фиксировать пересечение стоп-линии водителями автомобилей. Об этом рассказал главный автоинспектор региона Алексей Спиридонов.

Источник: РИА "Новости"

«Из новинок — это пересечение сплошной линии, которая нанесена перед перекрестком», — отметил Спиридонов.

По его словам, нарушителям грозит штраф до 1,5 тысяч рублей.

Кроме того, главный инспектор ГИБДД заявил, что в 2024 году общее число ДТП снизилось, количество погибших выросло на 4 человека и достигло 255 за 10 месяцев, передает ОТВ.

А основными нарушениями, которые фиксируют сотрудники ГИБДД в период ноябрь — декабрь, становится превышение скорости и управление машиной в нетрезвом виде.

Также Спиридонов рассказал, что полицейские за неделю выявляют около 300 лиц в состоянии алкогольного опьянения. Но при этом из года в год снижается количество аварий с участием таких водителей.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что на дороге в Екатеринбурге из-за скользкой дороги в кювет съехали две фуры. Сами же водители большегрузов не пострадали.

ГИБДД