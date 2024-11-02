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Светофор отключили на улице Трактовая в Иркутске

На участке проводят электросетевые работы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске отключили светофор на улице Трактовая. Как сообщили в пресс-службе администрации города, устройство для регулирования движения не работает в районе Авалона. Причиной стали неотложные электросетевые работы.

— В связи с плановыми работами «Южных электрических сетей» до 17:00 отключен светофор на улице Трактовая, в районе Авалона, — поделились в администрации.

На время отключения водителям придется ориентироваться на правила дорожного движения, разметку и знаки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре аварийное отключение света затронуло часть домов в трех районах города. Электричество пропало в десятом часу утра.