Омский градсовет не разрешил строить многоэтажку на берегу Замарайки

«Слишком много вопросов он вызвал и с эстетической точки зрения, и с чисто инженерной. Застройщику и проектировщикам предстоит подумать, как они обеспечат безопасность строительства на сложных грунтах рядом с рекой Замарайка», — пояснил мэр.