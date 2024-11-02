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Омский градсовет не разрешил строить многоэтажку на берегу Замарайки

У специалистов возникло много вопросов к проекту.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 1 ноября, в Омске прошло заседание градостроительного совета. В числе прочих вопросов специалисты рассмотрели проект строительства жилого дома на берегу реки Замарайки, по улицам Конева—3-я Енисейская.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шлест, Омский архитектурно-градостроительный совет проект не одобрил.

«Слишком много вопросов он вызвал и с эстетической точки зрения, и с чисто инженерной. Застройщику и проектировщикам предстоит подумать, как они обеспечат безопасность строительства на сложных грунтах рядом с рекой Замарайка», — пояснил мэр.

В итоге проект отправили на доработку.