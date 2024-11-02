Три автобусных маршрута изменятся в Алматы

Объявление появилось в Telegram-канале организации.
В сообщении отмечается, что, в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки с участием производителей и фермеров Алматинской и Восточно-Казахстанской областей, по ул. Сатпаева — на участке от ул. Уалиханова до пр. Достык — с 20:00 1 ноября до 20:00 3 ноября будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов:
— № 45
- В северном направлении: ул. Желтоксан — ул. Сатпаева — пр. Назарбаева — пр. Абая — пр. Достык — и далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Жолдасбекова — пр. Достык — пр. Абая — пр. Назарбаева — ул. Сатпаева — ул. Желтоксан — далее по схеме;
— № 95
- В восточном направлении: ул. Сатпаева — пр. Назарбаева — пр. Абая — пр. Достык — далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Комарова — пр. Достык — пр. Абая — пр. Назарбаева — ул. Сатпаева — далее по схеме;
— № 121
- В южном направлении: ул. Сатпаева — пр. Назарбаева — пр. Абая — пр. Достык — далее по схеме.
- В обратном направлении: пр. Достык — пр. Абая — пр. Назарбаева — ул. Сатпаева — далее по схеме.