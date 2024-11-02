Три автобусных маршрута изменятся в Алматы

В сообщении отмечается, что, в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки с участием производителей и фермеров Алматинской и Восточно-Казахстанской областей, по ул. Сатпаева — на участке от ул. Уалиханова до пр. Достык — с 20:00 1 ноября до 20:00 3 ноября будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов: