Во Владивостоке на Выселковой ставят барьерное ограждение для безопасности

На улице Выселковой во Владивостоке, где движение особенно интенсивное, планируется установить барьерное ограждение. Этот элемент безопасности появится на участке дороги длиной 1 600 метров и призван снизить аварийность на загруженной трассе. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, работы выполняются по заказу управления дорог, а подрядная организация завершит монтаж к 30 ноября.
Барьер будет установлен на разделительной полосе от пересечения улиц Выселковой и Лоскутова (поворот на Китай-город) до перекрестка Анны Щетининой — Выселковая — Днепровская. Отдел организации дорожного движения и сохранности дорог обратился к автомобилистам с просьбой быть внимательными и по возможности снижать скорость на участке, пока идут работы.
Необходимость установки дополнительных средств безопасности объясняется высоким трафиком на дороге. Ранее администрация города уже предпринимала меры по снижению аварийности: семь опасных перекрестков, где пострадали пешеходы, оборудовали новыми светофорами. Как отметили в Центре организации дорожного движения, установка светофорных объектов — одна из наиболее эффективных мер, направленных на защиту участников дорожного движения.
Например, на улице Стрелочной, 3, неподалёку от торгового центра «Бачурин», новый светофор появился после трагедии на пешеходном переходе, когда в результате наезда погиб человек. На остановке на улице Крыгина, где было четыре аварии и пострадали пять человек, установили светофор с кнопкой вызова для перехода, чтобы снизить риски на этом участке. Также световой сигнал появился у остановки «ТЦ Тихоокеанский», где произошло несколько наездов на пешеходов.
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