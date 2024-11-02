Во Владивостоке на Выселковой ставят барьерное ограждение для безопасности

Например, на улице Стрелочной, 3, неподалёку от торгового центра «Бачурин», новый светофор появился после трагедии на пешеходном переходе, когда в результате наезда погиб человек. На остановке на улице Крыгина, где было четыре аварии и пострадали пять человек, установили светофор с кнопкой вызова для перехода, чтобы снизить риски на этом участке. Также световой сигнал появился у остановки «ТЦ Тихоокеанский», где произошло несколько наездов на пешеходов.