В Красноярском крае ожидается сильный ветер до 20 м/с и гололедица

В центральных и южных районах Красноярского края 3 ноября ожидается гололедица на загородных трассах, а также повышенная лавиноопасность в горной местности. Об этом сообщают синоптики Среднесибирского УГМС.
На юге Таймыра местами прогнозируется сильный южный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду, в Туруханском районе днём местами будет сильный ветер с порывами 15−18 м/с.
Напомним, на грядущих праздничных выходных в Красноярске ожидается потепление до +6 градусов. Подробный прогноз погоды — в материале krsk.aif.ru.