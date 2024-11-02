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В Красноярском крае ожидается сильный ветер до 20 м/с и гололедица

Об этом сообщают синоптики Среднесибирского УГМС.

Сейчас в Олбани: +10° 6 м/с 66% 759 мм рт. ст. +10°
Источник: Freepik

В центральных и южных районах Красноярского края 3 ноября ожидается гололедица на загородных трассах, а также повышенная лавиноопасность в горной местности. Об этом сообщают синоптики Среднесибирского УГМС.

На юге Таймыра местами прогнозируется сильный южный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду, в Туруханском районе днём местами будет сильный ветер с порывами 15−18 м/с.

Напомним, на грядущих праздничных выходных в Красноярске ожидается потепление до +6 градусов. Подробный прогноз погоды — в материале krsk.aif.ru.