В Новосибирске введен режим повышенной готовности на праздники

Он будет действовать по 5 ноября.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области, в регионе со 2 ноября подразделения областного ГУ МЧС перевели в режим повышенной готовности. Он будет действовать по 5 ноября. Режим повышенной готовности связан с тем, что в праздничные дни может осложниться оперативная обстановка.
«Спасатели усиленно готовы к реагированию на возможные нештатные и чрезвычайные ситуации», — пишет пресс-служба.
Для обеспечения безопасности граждан в ведомстве задействовано более 4500 человек и 310 единиц техники.
Напомним, что стала известна погода в Новосибирске на ноябрьские праздники.