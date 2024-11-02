В Новосибирске введен режим повышенной готовности на праздники

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области, в регионе со 2 ноября подразделения областного ГУ МЧС перевели в режим повышенной готовности. Он будет действовать по 5 ноября. Режим повышенной готовности связан с тем, что в праздничные дни может осложниться оперативная обстановка.