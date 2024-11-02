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В Новосибирске введен режим повышенной готовности на праздники

Он будет действовать по 5 ноября.

Источник: Сиб.фм

Он будет действовать по 5 ноября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области, в регионе со 2 ноября подразделения областного ГУ МЧС перевели в режим повышенной готовности. Он будет действовать по 5 ноября. Режим повышенной готовности связан с тем, что в праздничные дни может осложниться оперативная обстановка.

«Спасатели усиленно готовы к реагированию на возможные нештатные и чрезвычайные ситуации», — пишет пресс-служба.

Для обеспечения безопасности граждан в ведомстве задействовано более 4500 человек и 310 единиц техники.

Напомним, что стала известна погода в Новосибирске на ноябрьские праздники.

МЧС