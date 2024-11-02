Стало известно, сколько потратят на оформление Новосибирска к Новому году

Согласно техническому заданию, на отрезке от площади им. Ленина до ул. Советской установят световой потолок, 20 светящихся шаров, 8 пятиметровых искусственных елей, а также около 20 ёлок высотой не менее двух метров. Каждую ель украсят не менее чем 200 шарами. На площади появятся семь светящихся деревьев, а также дополнительные объекты декора, стилистику которых определит подрядчик.