Стало известно, сколько потратят на оформление Новосибирска к Новому году

В Новосибирске объявлена закупка на новогоднее оформление главной улицы города — улицы Ленина. Начальная цена работ по оказанию услуг превышает 3,2 млн рублей.
Тендер размещён на портале госзакупок 31 октября. Заказчиком выступает МАУ Новосибирска «Городская дирекция творческих программ».
Согласно техническому заданию, на отрезке от площади им. Ленина до ул. Советской установят световой потолок, 20 светящихся шаров, 8 пятиметровых искусственных елей, а также около 20 ёлок высотой не менее двух метров. Каждую ель украсят не менее чем 200 шарами. На площади появятся семь светящихся деревьев, а также дополнительные объекты декора, стилистику которых определит подрядчик.
Победивший в тендере подрядчик должен завершить работы до 1 декабря текущего года. Все новогодние украшения предоставит заказчик.