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Циклон Martina 2 ноября продолжит посыпать Петербург снегом

На дорогах и тротуарах в Северной столице ожидается гололедица.

Сейчас в Олбани: +10° 6 м/с 66% 759 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Петербурге продолжает напоминать, что зима близко. В городе уже замечали снег, а минувшей ночью были первые заморозки. За такие природные сюрпризы надо благодарить циклон Martina. Он продолжит влиять на погоду в Северной столице и 2 ноября. Так что снова пройдут и дожди, и снег. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует тыловая часть циклона Martina, уходящего своим центром в районы Пермского края. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами в виде снега, на дорогах и тротуарах гололедица, — указал синоптик.

Столбик термометра в Северной столице задержится на отметках от +1 до +3 градусов. Ветер будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. А атмосферное давление поднимется до 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В воскресенье, 3 ноября, в Петербурге температура также будет держаться от +1 до +3 градусов, местами пройдет снег и мокрый снег, а на дорогах и тротуарах сохранится гололедица.