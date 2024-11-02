Циклон Martina 2 ноября продолжит посыпать Петербург снегом

Погода в Петербурге продолжает напоминать, что зима близко. В городе уже замечали снег, а минувшей ночью были первые заморозки. За такие природные сюрпризы надо благодарить циклон Martina. Он продолжит влиять на погоду в Северной столице и 2 ноября. Так что снова пройдут и дожди, и снег. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.