«Белавиа» повторно выставила на продажу самолет — уже со скидкой

Воздушное судно уже выставлялось на торги в сентябре, стоимость лота составляла тогда 2,92 млн белорусских рублей (909 тысяч долларов США по курсу Нацбанка).
Сейчас цена снижена до 2,48 млн белорусских рублей (748 447 тысяч долларов США).
Прием заявок на участие в аукционе будет проходить по 11 ноября. Сами торги пройдут 12 ноября.
Отмечается, что 50-местное воздушное судно продается без авиационных двигателей, на условиях «как есть» — то в том состоянии, в котором находится на момент продажи и без гарантий.
Из документов, прикрепленных к лоту, следует, что самолет был изготовлен в марте 1999 года. Джет эксплуатировался почти 20 лет — до января 2019 года. Выработанный ресурс составил 35 214 часов.
Регламентные работы на воздушном судне и его агрегатах выполнялись своевременно и в полном объеме, сроки консервации и условия хранения были соблюдены. Дальнейшая эксплуатация лайнера возможна после выполнения комплекса работ по техническому обслуживанию.