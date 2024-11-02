Сотрудники МАСС устранили два затора на реке 2-я Ельцовка в Новосибирске

В связи с инцидентом в пресс-службе ведомства сочли необходимым вновь обратиться к жителям домов и владельцам гаражей, расположенных возле рек, с просьбой не бросать мусор в воду, так как это не только чревато подтоплением территории, но и обрушением берегов.