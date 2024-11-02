Сотрудники МАСС устранили два затора на реке 2-я Ельцовка в Новосибирске

Сотрудники МАСС ликвидировали заторы на реке 2-я Ельцовка в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщается, заторы, препятствующие естественному ходу реки и создававшие угрозу подтопления, образовались на территории Дендропарка. Специалисты пригнали туда трактор с ковшом, чтобы убрать из городского водоёма различный мусор, который бросают в реку жители мегаполиса.
В связи с инцидентом в пресс-службе ведомства сочли необходимым вновь обратиться к жителям домов и владельцам гаражей, расположенных возле рек, с просьбой не бросать мусор в воду, так как это не только чревато подтоплением территории, но и обрушением берегов.
Напомним, именно обрушение берега 1-й Ельцовки послужило причиной введения режима повышенной готовности в Заельцовском районе города.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирске разобрали опасный мост через 2-ю Ельцовку.