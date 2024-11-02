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Врач рассказала, какие продукты помогут справиться с осенней хандрой

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Для улучшения эмоционального состояния и поддержки организма в осенний период нужно употреблять жирную рыбу, орехи, шоколад и бананы, сообщила руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

Источник: Sputnik.by

«Лосось, тунец, скумбрия и другие виды жирной рыбы богаты омега-3 жирными кислотами, которые играют важную роль в поддержании работы нервной системы», — рассказала Тэн агентству РИА Новости.

Она также отметила, что омега-3 — хорошая профилактика депрессии, так как эти кислоты помогают вырабатывать «гормон счастья» — серотонин.

По словам Тэн, повышенная утомляемость и раздражительность может возникать из-за дефицита магния. Чтобы восполнить его недостаток, нужно употреблять грецкие орехи, миндаль, семена льна и тыквенные семечки. Кроме того, в орехах содержится белок и полезные жиры, которые заряжают организм энергией, при этом помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Еще один вкусный и полезный продукт, помогающий избежать осенней хандры — темный шоколад.

«Он способствует выработке эндорфинов — природных “гормонов удовольствия”. Какао также содержит антиоксиданты, которые могут положительно влиять на состояние мозга, улучшая когнитивные функции и настроение», — объяснила врач.

Бананы также способствуют борьбе с осенними перепадами настроения благодаря высокому содержанию витамина B6, который играет важную роль в выработке серотонина. Кроме того, они богаты калием, необходимым для нормального функционирования нервной системы, и натуральными сахарами, которые обеспечивают организм «быстрой» энергией.

Среди прочих продуктов, которые врач рекомендует употреблять для профилактики депрессии — продукты из цельного зерна, такие как овсянка, коричневый рис и киноа. Они помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, а также являются источником триптофана — аминокислоты, из которой синтезируется серотонин.

По словам врача, пробиотики, содержащиеся в йогурте и других кисломолочных продуктах, оказывают положительное влияние не только на пищеварение, но и на функционирование мозга. Исследования подтверждают связь между состоянием кишечника и эмоциональным состоянием, а пробиотики могут способствовать снижению тревожности и улучшению настроения.

«Правильное питание может стать мощным инструментом в борьбе с осенней хандрой. Включение в рацион продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, магнием, триптофаном и антиоксидантами, помогает поддерживать работу нервной системы и улучшать эмоциональное состояние», — заключила Тэн.

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