Врач рассказала, какие продукты помогут справиться с осенней хандрой

По словам Тэн, повышенная утомляемость и раздражительность может возникать из-за дефицита магния. Чтобы восполнить его недостаток, нужно употреблять грецкие орехи, миндаль, семена льна и тыквенные семечки. Кроме того, в орехах содержится белок и полезные жиры, которые заряжают организм энергией, при этом помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.