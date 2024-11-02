Лысьвенский суд признал слово «овца» не оскорбительным

Похоже, в Пермском крае создан прецедент. Судья Лысьвенского городского суда отказалась признать слово «овца» оскорбительным.
В Лысьве поссорились две девушки. Ссора произошла в магазине по продаже стройматериалов. Одна из них охарактеризовала технические познания другой словом, которое у нас, к сожалению, до сих пор в ходу.
Та обиделась и подала на обидчицу в суд. За оскорбление потребовала выплатить ей небольшую компенсацию.
— В судебном заседании она пояснила, что ответчица назвала ее «овцой», — сообщили в Лысьвенском городском суде. — И просила взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
Суд в течение месяца рассматривал иск обиженной девушки. Была проведена лингвистическая экспертиза.
Эксперты пришли к выводу, что слово «овца» в данном случае нельзя считать серьезным оскорблением, а только оценочным суждением. Лингвисты сослались на то, что, согласно толковому словарю, овца — это всего лишь жвачное животное.
Судья в итоге отказала девушке в удовлетворении денежных требований.
В суде, однако, напомнили, что, по закону, обиженный человек может потребовать публичного опровержения не соответствующих действительности сведений — «тем же способом, которым они были распространены».
Но молодая жительница Лысьвы подумала и не стала настаивать на таком опровержении.
Впрочем, решение Лысьвенского суда не означает, что теперь таким словом можно обзывать кого попало. Право у нас не прецедентное, и судьи учитывают все обстоятельства дела в каждом конкретном случае.