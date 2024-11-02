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Лысьвенский суд признал слово «овца» не оскорбительным

Лингвисты не нашли в нем ничего обидного.

Источник: Комсомольская правда

Похоже, в Пермском крае создан прецедент. Судья Лысьвенского городского суда отказалась признать слово «овца» оскорбительным.

В Лысьве поссорились две девушки. Ссора произошла в магазине по продаже стройматериалов. Одна из них охарактеризовала технические познания другой словом, которое у нас, к сожалению, до сих пор в ходу.

Та обиделась и подала на обидчицу в суд. За оскорбление потребовала выплатить ей небольшую компенсацию.

— В судебном заседании она пояснила, что ответчица назвала ее «овцой», — сообщили в Лысьвенском городском суде. — И просила взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Суд в течение месяца рассматривал иск обиженной девушки. Была проведена лингвистическая экспертиза.

Эксперты пришли к выводу, что слово «овца» в данном случае нельзя считать серьезным оскорблением, а только оценочным суждением. Лингвисты сослались на то, что, согласно толковому словарю, овца — это всего лишь жвачное животное.

Судья в итоге отказала девушке в удовлетворении денежных требований.

В суде, однако, напомнили, что, по закону, обиженный человек может потребовать публичного опровержения не соответствующих действительности сведений — «тем же способом, которым они были распространены».

Но молодая жительница Лысьвы подумала и не стала настаивать на таком опровержении.

Впрочем, решение Лысьвенского суда не означает, что теперь таким словом можно обзывать кого попало. Право у нас не прецедентное, и судьи учитывают все обстоятельства дела в каждом конкретном случае.