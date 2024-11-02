Джазовый джем-сейшн, пешеходные экскурсии и «гадания» с психологом: Куда сходить в «Ночь искусств — 2024» в Ростове-на-Дону

«Ночь искусств — 2024» в Ростове-на-Дону обещает быть яркой, насыщенной и интересной. Филармония, музеи и библиотеки приготовили для ростовчан и гостей города особенную программу. Причем культурные мероприятия будут проходить не только 4 ноября, но и третьего, и даже второго ноября, так что каждый может выбрать подходящий день.