Джазовый джем-сейшн, пешеходные экскурсии и «гадания» с психологом: Куда сходить в «Ночь искусств — 2024» в Ростове-на-Дону

«Ночь искусств — 2024» в Ростове-на-Дону обещает быть яркой, насыщенной и интересной. Филармония, музеи и библиотеки приготовили для ростовчан и гостей города особенную программу. Причем культурные мероприятия будут проходить не только 4 ноября, но и третьего, и даже второго ноября, так что каждый может выбрать подходящий день.
В этом году мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». А пользователи соцсетей смогут присоединиться к празднику, выложив публикации с хештегами #ночьискусств и #ночьискусств2024.
Публикуем подробную программу «Ночи искусств — 2024» в Ростове-на-Дону.
ФИЛАРМОНИЯ.
УЛ. БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, 170.
3 ноября.
Что: «Русский праздник» — Программа оркестра русских народных инструментов «Дон» посвящена творчеству композитора А. Н. Пахмутовой.
Когда: 18:00.
Что: «Романтическая симфония» в исполнении Ростовского академического симфонического оркестра.
Когда: 12:00.
4 ноября.
Что: Фортепианная музыка в исполнении лауреата международных конкурсов Софии Белан.
Когда: 18:30.
Что: «Погрузиться в искусство порою очень легко» — программа от творческого объединения «Классик концерт».
Когда: 19:00.
Что: Джазовый джем-сейшн эстрадно-джазового оркестра им. Кима Назаретова.
Когда: 20:00.
Что: Работа арт-зоны «Оставь свой след в искусстве» в фойе большого зала.
Когда:
РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ.
УЛ. БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, 79.
В музее «Ночь искусств» отметят в воскресенье, 3 ноября.
Что: Мастер-класс по изготовлению ботанического барельефа «Искусство — это скульптура».
Когда: 16:00, 18:30.
Что: Пешеходная экскурсия по Пушкинской улице с посещением особняка Солодова.
Когда: 17.00.
Что: Традиции русского гостеприимства. Чай из самовара на дровах для всех желающих.
Когда: 17.30 — 19.00.
Что: Мастер-класс по декупажу свечей «Зажигаем вечер» с экскурсией по выставке «Свет в окне».
Когда: 19.00.
Что: Интерактивная экскурсия «Загадка музейных подвалов».
Когда: 20.30.
Также в этот день работают выставки «Реликвии донского казачества», «Старый Ростов», «Пролетарий, на коня!», «Оружие Победы», «Время надежд и свершений», «Природа Донского края», «Слава Платову-Герою!», «Пришёл я к вам с любовью», «Свет в окне», «Палеонтология Донского края».
РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ.
УЛ. ПУШКИНСКАЯ, 115.
Что: Беседа «Знаковые имена, жанры и стили серебряного века» в рамках выставки «Откровения времени».
Что: Лекция-беседа «История армянского народного костюма».
Что: Концерт «Шедевры классической музыки в переложении для кларнета, блокфлейты и фортепиано».
Когда: 17:00 — 20:00.
РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ.
ПР. ЧЕХОВА, 60.
Что: Кинопоказ фильма «Бесценный дар». Коллекция братьев Ржевских" от виртуального филиала Русского музея.
Что: Мастер-класс «Семья. Отдыхаем вместе» на выставке «Все начинается с семьи».
Что: Беседа с главным хранителем музея «Чепуха для смеху, народу на потеху». Русский лубок из собрания музея.
Что: Экскурсия «Традиции воспитания детей в Китае и Японии» по выставке «Искусство Востока».
Что: «Когда появилась тема детства в изобразительном искусстве». Беседа на экспозиции «Западноевропейское искусство
Когда: 17:00 — 20:00.
ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА.
УЛ. ПУШКИНСКАЯ, 175А.
Здесь «Ночь искусств» проведут в субботу, 2 ноября. Большинство мероприятий со свободным входом, но есть и платные. На каждое нужно регистрироваться заранее на сайте ДГПБ. Помимо акций в рамках «Ночи искусств» мы включили в список все интересные мероприятия 2 ноября в библиотеке.
Что: Тематический вечер «Карты судеб мадемуазель Ленорман. История. Мистика. Искусство».
Когда: 18:00 — 20:30.
Что: Книжная экскурсия «Дерзкий библиомант».
Где: Читальный зал Центра книжного культурного наследия, 2 этаж.
Когда: 18:00, 19:00, 20:00.
Что: Лекция «Мистика в искусстве».
Где: Западный зал.
Когда: 19:00 — 20:30.
Что: Гадальный салон «Сам себе оракул — последователи Ленорман».
Сеанс «гадания» по метафорическим ассоциативным картам проведет практикующий психолог, арт-терапевт, сотрудник кафедры нейрофизиологии и клинической психологии ДГТУ Дарья Рогова.
Где: Лекториум, 0 этаж.
Когда: 20:00 — 21:30.
Что: Концерт ансамбля скрипачей «Вдохновение» под руководством Елены Яновой. В программе романсы и салонная музыка XIX века.
Где: Зимний сад.
Когда: 21.30−22.00.
Что: Концерт композитора Ильи Бешевли.
Где: Кинозал.
Когда:
Что: Творческая встреча с Ангелиной Литвиненко, мастером народной куклы, руководителем Арт-студии «Горница» в рамках фестиваля «Кукла Дона».
Где: Западный зал.
Когда: 13:00.
Что: Мастер-класс «Роспись матрешки» в рамках фестиваля «Кукла Дона».
Где: Лекционный зал.
Когда: 15:00.
Что: Мастер-класс «Кукла — погремень» в рамках фестиваля «Кукла Дона».
Где: Лекционный зал.
Когда: 15:00.