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Астрофизики опубликовали прогноз магнитных бурь на ноябрь-2024

Астрофизики опубликовали прогноз магнитных бурь на ноябрь 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ноябре возмущенные периоды ожидаются 10−12, 15, 20 и 24—25 ноября.

Согласно предварительному прогнозу Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), только 24 и 25 ноября возмущения магнитного поля Земли могут перерасти в магнитные бури.

Как показывают официальные исследования, во время геомагнитного события незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов, а плохое самочувствие появляется у трех четвертей населения планеты. Наиболее подвержены ухудшению здоровья метеочувствительные люди и те, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Чтобы обезопасить себя, следует контролировать артериальное давление, ЧСС (пульс), своевременно принимать назначенные лечащим врачом препараты, избегать негативных эмоций, ограничить алкоголь, сигареты и вредную пищу.