Астрофизики опубликовали прогноз магнитных бурь на ноябрь-2024

Как показывают официальные исследования, во время геомагнитного события незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов, а плохое самочувствие появляется у трех четвертей населения планеты. Наиболее подвержены ухудшению здоровья метеочувствительные люди и те, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Чтобы обезопасить себя, следует контролировать артериальное давление, ЧСС (пульс), своевременно принимать назначенные лечащим врачом препараты, избегать негативных эмоций, ограничить алкоголь, сигареты и вредную пищу.